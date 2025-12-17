東京・板橋区で小学5年生の男の子がトラックにはねられ、死亡した。16日午後3時40分ごろ、板橋区志村で「歩行者とトラックの事故」と119番通報があった。小学5年生の松原千明くん（10）が信号のない横断歩道をわたっていたところトラックにはねられ、病院に搬送されましたが死亡が確認された。警視庁は、トラックを運転していた横山浩二容疑者（65）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した。調べに対し、横山容疑者は「荷物の集荷す