ウクライナが初めて水中ドローンを使用し、黒海沿岸ノヴォロシスクに停泊していたロシア軍の潜水艦を攻撃して無力化したと主張した。アメリカが仲介する終戦案交渉でロシアに押されないため、海上ドローン能力を誇示したとの見方が出ている。ウクライナ保安庁（SBU）は15日（現地時間）、声明を通じて「史上初めて水中ドローン『サブシーベイビー』がロシアのヴァルシャーヴァンカ級（キロ級）潜水艦を爆破した」と明らかにし、「