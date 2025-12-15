「贈与」というと、まとまった現金や高価な品物の譲渡というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。そのため、生活費や生活に必要なものであれば贈与に当たらないと考える人も多いかもしれません。では、生活に必要なものであっても、高額な資産ともいえる「車」はどうでしょうか。 買い物や通勤に車が必要な地域では、車は「一家に1台」ではなく、「1人1台」所有することもめずらしくありません。そんな地域で