ゴディバから、京都・上賀茂神社と共同企画し誕生した「ニューイヤー フォーチュン コレクション」が発売されます。年の初めに白馬（あおうま）を見ると一年の邪気が祓われるという故事に由来する、宮中の儀式「白馬節会（あおうまのせちえ）」を神事化した白馬奏覧神事（はくばそうらんしんじ）を行う上賀茂神社との共同企画で誕生したのが、本商品。午年を迎えるにあたっての“うまくいくメッセージ”をセットし、よりハッピーに