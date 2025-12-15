「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、元関東最大級ギャング集団最高幹部の内藤裕は大阪問題児喧嘩自慢シェンロンを延長ＫＯで劇的勝利を飾った。前日計量でシェンロンが内藤に生卵ビンタを浴びせ、朝倉にも飛び散る大騒動となった因縁戦。ゴングから激しい打撃戦が繰り広げられた。最