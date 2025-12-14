2025年限りで巨人を退団していたオイシックスは14日、桑田真澄氏がCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任することを発表した。今季は巨人2軍監督を務め、イースタン・リーグで2年ぶり29度目となる優勝へと導いたが、オフに電撃退団していた。桑田氏はPL学園卒業後、1985年ドラフト1位で巨人に入団。2006年までの在籍11年間で最優秀防御率、MVPを獲得。NPB通算173勝141敗、防御率3.55の成績を残し、同年にパイレーツと