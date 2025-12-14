コスプレーヤーえなこ（31）が14日までにインスタグラムを更新。クリスマスショットを投稿した。えなこは「今年はピンクなクリスマス」とコメントし、クリスマスツリーやプレゼントに囲まれた姿をアップ。白地に赤いレースの付いた、クリスマスカラーのランジェリーを着用している。この投稿にフォロワーからは「おそろしくかわいい…」「最高のプレゼント」「縦型のおへそも綺麗」「今年1番の画像かも」とコメントが寄せられてい