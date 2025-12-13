「ガンバレ、オジョウサマ。」。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第11週のサブタイトルはリヨ（北香那）中心のように見えるものだが、中身はヘブン（トミー・バストウ）中心の、かなり重いものだった。第10週「トオリ、スガリ。」の意味が語られた。 参考：『ばけばけ』ヘブンの元妻・マーサを演じた役者は？朝ドラ史上最長の英語シーン秘話 ヘブンが日本に来てはじめてのお正月。リヨははりき