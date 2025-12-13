¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¢¤ëÂç¤¤Ê°ÕÌ£¡¡¡ÈÌÌ±Æ¡É¤ò°¦¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Îßê¤á¤
¡¡¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¡£Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè11½µ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡ËÃæ¿´¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡ËÃæ¿´¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Âè10½µ¡Ö¥È¥ª¥ê¡¢¥¹¥¬¥ê¡£¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸µºÊ¡¦¥Þー¥µ¤ò±é¤¸¤¿Ìò¼Ô¤Ï¡©¡¡Ä«¥É¥é»Ë¾åºÇÄ¹¤Î±Ñ¸ì¥·ー¥óÈëÏÃ
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¡£¥ê¥è¤Ï¤Ï¤ê¤¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ò²È¤Ë¾·¤¡¢µáº§¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÄê½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î²óÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤³¤Ç¥Þー¥µ¡Ê¥ßー¥·¥ã¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Í¥¤·¤¯µ¤¤Î¤¤¤¤Èà½÷¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼æ¤«¤ì¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤¹¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¿Í¼ï¤Î°ã¤¦¼ÔÆ±»Î¤Î·ëº§¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º·ëº§¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Àº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þー¥µ¤¬½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÀ¸³è¤¬·ãÊÑ¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÈà½÷¤ò°¦¤·¤Ì¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áµî¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÃ¯¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè52ÏÃ¡¢Âè53ÏÃ¤ÎÉñÂæ¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÇÁ´°÷¡¢³°¹ñ¿Í¡£±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ìÌõ¤Ï»úËë¤È¡¢»þ¡¹¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤ò¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬ÄÌÌõ¤¹¤ëÂÎ¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î²»À¼¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ß¡£¸ÍÏÇ¤¦»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏºÇ½é¤«¤é¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂè11½µ¤Ï¤¿¤Ö¤óÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ«¥É¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ç¡¢±ä¡¹¤È»úËë¤Î¤¿¤á¡¢Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¸«Êý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤æ¤ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥È¥ßー¤Î¼Çµï¤Ï¿á¤ÂØ¤¨¤¿¤éÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»úËë¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë
¡¡Ä«¥É¥é¤Ï¤â¤Ï¤äÄ«¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼çÉØ¤¬´Ñ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¸«¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¸ø¼°X¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ßー¥·¥ã¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÈ¯²»¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÈà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿á¤ÂØ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁAI¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÂ¿¸À¸ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡´×ÏÃµÙÂê¡£¿Í´ÖÆ±»Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤¯¸ò¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¶¦Æ±ÂÎ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¬¥Þー¥µ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤âº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¸ºß¤·¡¢Èà¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¡£¼«Ê¬¤¬º¹ÊÌ¤¹¤ë¶¯¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Ã¯¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÈà¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ë¤¬¤Ê¤¼À¾ÍÎ²½¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãø½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÖÌÌ±Æ¡×¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Î±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤Âêºà¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤ï¤±¤Ï¡¢¡ÖÌÌ±Æ¡×¤ò°¦¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ø¥Ö¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬²øÃÌ¤È¤¤¤¦À¾ÍÎ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ÷Á°¤ÎÅô¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é¼«ÂÎ¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤È°ã¤¦¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤âÌÀ¼£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸½ÂåÄ´¤Ê¾Ð¤¤¤òÈ¼¤¦²ñÏÃ·à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè12½µ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥è¤Îµáº§¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÃÇ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Èà½÷¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¡Ê¼Â¤Ï¥á¥¸¥í¡Ë¤ò¤«¤´¤«¤é½Ð¤·¤Æ³°¤ËÆ¨¤¬¤¹¤Î¤ò¸«¤¿¥È¥¤¬¡¢¥ê¥è¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Åò¤¿¤ó¤Ý¤ò²õ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¡£¥È¥¤Î¿¿·õ¤Ê´ª°ã¤¤¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ì½Ö¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥È¥¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥É¥¸¤Ã»Ò¤ËÉÁ¤«¤ì¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¥»¥Ä¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»×Î¸¿¼¤¯ÁïÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈà½÷¤ÎÃø½ñ¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¾¾Ìî²È¤ËÉð²È¤Î°Ò¸·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢³ê·Î¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶áÂå²½°ÊÁ°¤ÎÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ÄØ¤Î°ìÎØÁÞ¤·¡¢¾¾¤ËÀã¡¢¶ÀÌß¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»þ¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÌÌ±Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£
»²¾È¢¨1. https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e562d74052e1acc03e02c5ad025ed83bf6417202¢¨2. https://x.com/asadora_bk_nhk/status/1998967359936278671¡ÊÊ¸¡áÌÚËóÅß¡Ë