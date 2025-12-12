雄大な自然や歴史で、多くの作家や詩人などを魅了してきた鳴門。その、鳴門をテーマにした文学特別展が、徳島市の文学書道館で始まりました。特別展には、小説家の志賀直哉や直木賞作家の中村彰彦をはじめとした作家や詩人など、約30人の鳴門の歴史や文化を題材にした作品約100点が展示されています。これは、吉川英治の作品「鳴門秘帖」です。徳島藩を舞台に青年剣士の活躍を描いた作品は、約100年前の新聞に連載されていま