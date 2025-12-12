ファミリーマートは12月11日、焼き菓子・和菓子の「年間売上ランキングTOP3」を発表した。同ランキングは、2024年10月〜2025年9月の購買データをもとに作成された。焼き菓子・和菓子の年間ベストセラー発表○焼き菓子・和菓子の年間売上ランキングTOP3焼き菓子・和菓子の年間売上ランキングTOP3焼き菓子カテゴリでは、「こだわりのフィナンシェ」(150円)が1位を獲得した。フランス産発酵バターの風味やアーモンドプードルの香ばし