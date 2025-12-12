お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、自身の「仕事の内容」が原因で、当時交際していた彼女と破局した経験を明かした。【映像】池田が元カノと別れた理由12月11日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。この日はゲストとして、稲田の後輩であるレインボーの池田直人が登場し、恋人の職業に関するトーク