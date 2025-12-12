阪神戦力外の渡邉諒がオイシックス入団、12月に入り5人目のNPB組2軍球団が見せる“本気度”にファンが騒然となっている。オイシックス新潟は12日、阪神を戦力外となっていた渡邉諒内野手との契約が合意に至ったと発表。12月に入り、5人目となるNPB経験者の獲得に「補強は終わらねぇ！」「どんどん知っている選手入っていく」と、ファンの注目も高まっている。渡邊は2013年ドラフト1位で日本ハムに入団。2019年には132試合に出