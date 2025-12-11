「鬼滅の刃」が上映される映画館で記念撮影をするコスプレ姿の人＝11月、北京（共同）【上海共同】中国で11日、世界的にヒットしているアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が上映最終日を迎えた。中国で記録的な興行収入を上げたが、上映期間は延長されなかった。配給元のアニプレックスが明らかにした。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡る日中関係の緊張が影響した可能性がある。中国で