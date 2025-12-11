通行が規制された「NTT青森八戸ビル」に設置された鉄塔の周辺＝11日午前、青森県八戸市8日深夜の地震で震度6強の揺れを観測した青森県八戸市は11日、市中心部の「NTT青森八戸ビル」の屋上に設置された鉄塔の一部に損傷が見つかり、倒壊の恐れがあるとして、周辺の48世帯に避難指示を出した。鉄塔は大規模な工事が必要で、避難指示は3週間ほど続く見込み。現場はビルや住宅が立ち並ぶ八戸市中心部。NTT東日本によると、地震翌日