タレントの安めぐみが８日、オフィシャルブログを更新。年内最後となる美容院での“つやさら”な仕上がりショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、安は『最近の色々。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「月曜日っ。おはようございます」と切り出し、「ひしひしと師走を感じている安です」と忙しい 12月の始まりを実感している様子をつづった。 続けて「ちょっと前に、年内最後の美容院へ行けました」