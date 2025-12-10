飯田哲也氏は春の選抜で1イニング3補殺＆本塁打「スカウトが見に来始めた」プロ野球はドラフト指名された選手たちが球団との交渉を経て、続々と入団する季節となった。現役時代に盗塁王のタイトルを獲得するなどヤクルト、楽天で走攻守3拍子揃った外野手として活躍した野球評論家の飯田哲也氏は、1986年秋にヤクルトからキャッチャーで4位指名を受け、プロへの道が開けた。「どこに行きたいとか、指名順とかは関係なかったです。