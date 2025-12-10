¸µºå¿À¡¦Ãæ¹þ»á¤¬ÆüËÜ¤Ç»Ï¤á¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï1988Ç¯ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¤ÎÃæ¹þ¿­»á¤Ï2011Ç¯12·î¤ËÀ¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à¼·ÈÖÄ®¤Ë¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¿­¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÇÈ¬É´Ä¹»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¡£¼þ°Ï¤Î¸«Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤­Â³¤±14Ç¯¤¬·Ð²á¡£¾¯Ç¯»þÂå¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤â¡¢ºå¿À»þÂå¤â¡¢ÂæÏÑ»þÂå¤âÇÈßÑËü¾æ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤¿¡×¤È´¶¼Õ