2¿Í¤Î¥É¥é1¤ò¡ÈÇË²õ¡É¡¢±½¤À¤±¤ÇÍá¤ÓÂ³¤±¤¿ÈãÈ½¡¡¸µºå¿À±¦ÏÓ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¸½ºß¡ÖÍý²ò¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¸µºå¿À¡¦Ãæ¹þ»á¤¬ÆüËÜ¤Ç»Ï¤á¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¡¡1988Ç¯ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¤ÎÃæ¹þ¿»á¤Ï2011Ç¯12·î¤ËÀ¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à¼·ÈÖÄ®¤Ë¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¡¡¿¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÇÈ¬É´Ä¹»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¡£¼þ°Ï¤Î¸«Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤Â³¤±14Ç¯¤¬·Ð²á¡£¾¯Ç¯»þÂå¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤â¡¢ºå¿À»þÂå¤â¡¢ÂæÏÑ»þÂå¤âÇÈßÑËü¾æ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹þ»á¤Ï2010Ç¯2·î¤ËÂæÏÑ¸¡»¡Åö¶É¤«¤éº¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯8¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£2007Ç¯Ëö¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦·»Äï¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Ä¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2009Ç¯¸å´ü¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¡¢ÂæÏÑµå³¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¬É´Ä¹ÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£Áª¼ê¤È¤ÎÃç²ð¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹þ»á¤â´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï·éÇò¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÆ®¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÏÄ¹´ü²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïµ¢¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¡£ÆüËÜ¤ËÁá¤¯µ¢¤ì¤ëÊýË¡¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡Êºá¤ò¡ËÇ§¤á¤ì¤Ð¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢Ç§¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢2011Ç¯2·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÈ¬É´Ä¹¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤âÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÌîµå¼«ÂÎ¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬Ìîµå¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Þ¤º¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÌëÃæ¤Ë±¿Á÷¶È¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¤â½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¸µºå¿ÀÅê¼ê¤Î¡Ë¹âÂ¼¡ÊÍÎ²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤³¤³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Å¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤·¤Æ¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¡¡¿¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êºÝ¤¬°¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¹âÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºå¿À»þÂå¤Ë¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÃ«¿ÎÊá¼ê¡Ê1997Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢¸½¡¦ÃÒÊÛÏÂ²Î»³´ÆÆÄ¡Ë¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÅê¤²º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÃÉÜ¹©¤Î¸åÇÚ±¦ÏÓ¤Î»³Â¼¹¨¼ùÅê¼ê¡Ê1994Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢¸½¡¦»³Íü¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥¤¥ó¥ºGM¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ó¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤òÈ¯¾É¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼ÂÌµº¬¤Î±½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂæÏÑ¤Ç¤ÎÈ¬É´Ä¹ÌäÂê¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ¹þ»á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£
ÌÀ¤«¤·¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖËÍ¤¬¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖËÍ¤¬¡Ê²áµî¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¤É¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£±³¤Ä¤±¡ª¡¡¤È¤«¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ËÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²Ç¤µ¤ó¤Ë¤â¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊ¬¤â°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å¹¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¶á¤¯¡¢¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê±ï¿¼¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡ÖËÍ¤Ï¡Ê»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÊý¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ºå¿À¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ºå¿À¤Î·ë²Ì¤¬¾¦Çä¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºå¿À¤ËÈÓ¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡ºå¿À¤Èµð¿Í¤¬1°Ì¤È2°Ì¤òÁè¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ14Ç¯¡£Å¹¤Ë¤Ïºå¿À»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå´Ø·¸¼Ô¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£Å¹¤ÇËÍ¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡È¤³¤¤¤Ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµÓ¿§¤µ¤ì¤¿°Ìò¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ÇÉ¾¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡ÖËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¡¢Äê»þÀ©¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹â¹»»þÂå¡¢ºå¿À¤Ë¤ÏµåÃÄ¿¦°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î1992Ç¯¤Ë¤Ï¼çÎÏÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²ø²æ¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£2001Ç¯¤Ëºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤ËÅÏ¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÊ¤Ë¤ÏËÍ¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¡£º£¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅ¹¤Ë½Ð¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ËËÍ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤È¤Ï´º¤¨¤Æ°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥°¥é¥Ö¤ò³°¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹þ»á¤Ï¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¡¡¿¡×¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë