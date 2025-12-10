課題のブルペン陣に頼もしい投手が加わる…スター軍団で3連覇へメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意に達したと、9日（日本時間10日）に米メディア「ジ・アスレチック」のウィル・サーモン記者ら複数メディアが報じた。大谷翔平投手らスター軍団に、球界屈指のクローザーが加わる。「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると3年6900万ドル（約107億円）の契約で、リリーフ投手としては年平均で