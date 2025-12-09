2019年ドラフト1位で入団…今季は自己最多104試合に出場ソフトバンクの佐藤直樹外野手が9日、現役ドラフトで楽天に移籍することが決まった。同日にみずほPayPayドーム内の球団事務所を訪れ、取材に対応。「新天地では頑張ってレギュラーを取って、優勝に貢献したいなと。前向きな気持ちです」と現在の心境を口にした。2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団した佐藤直。「6年間はめっちゃ短く感じました。大した結果も残せず