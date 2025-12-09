新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月10日（土）の夜６時30分より、最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を日韓同時・国内独占無料生中継することを決定した。 『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベントで、１年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売