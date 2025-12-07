メジャー2年目の今季は66登板で防御率3.08も…ブルージェイズは6日（日本時間7日）、元中日のジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）とした。その後、ウエーバーにかけられたが引き取り手はなく、アウトライトして3A降格に。メジャー2年目の今季は66登板で防御率3.08と奮闘したが、なぜ“切られた”のだろうか。キューバ出身のロドリゲスは中日時代の2022年に56登板で防御率1.15