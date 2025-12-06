去年、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件。「首謀者」とみられる男らは海外にいるように見せかけ、捜査をかく乱していたことがわかりました。捜査が難航した背景を取材しました。【写真を見る】【闇バイト強盗事件】捜査のヒントはスマホから出てきた「痕跡」”首謀者”らの「かく乱工作」で捜査難航も「痕跡」をつなぎ合わせ福地紘人容疑者(26)らにたどり着いたか 警視庁去年10月、千葉県市川市で住人の女性（当時50）が押し