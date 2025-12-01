大谷翔平はドジャース移籍後、2連続で世界一に貢献今季、二刀流として復活を果たすなど、ドジャースのワールドシリーズ連覇に大きく貢献した大谷翔平投手。リーグ2位の55本塁打を放つなど、ドジャースでの2年間で109本塁打を放ち、MLB屈指の打者に成長した。米識者は「ナ・リーグにDH制さえあれば、最初からドジャースを選んでいたでしょう」と、大谷がMLBに活躍の場を移した2018年にはなかったルールに触れつつ、エンゼルス退団