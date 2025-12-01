ドジャース大谷翔平投手（３１）が参戦を表明した来年３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の日本戦チケットで争奪戦が勃発している。１日、ローソンチケットが１次先行の抽選販売を午前１０時にスタートさせたが、開始わずか１５分時点では約２・２万人が待機。待ち時間目安が「１時間以上」と表記された。２３年大会に続いて連覇を目指す侍ジャパンだが、２５日にはドジャース大谷翔平投手（３１）が２大会連