皆さんは食中毒の対策でどんなことに気を付けていますか？特にお弁当を子どもに持たせるときは気を付けたいですよね。今回紹介するお話は尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんが体験した、怖い食中毒がテーマの連載漫画です。食中毒にならないように、日ごろから気を付けたいことや、治るまでの壮絶な様子が分かる作品です。『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』をご紹介します。どうぞご覧ください。 ©o0omotitomo0o