この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ロッテンマイヤー＠日記漫画(@y7LuoTv8SJ4eZrJ)さんの投稿です。説明書などが無い、あるいは簡略化され「どうやって使うの？」と、困ってしまうこともありますよね…。LINEのID交換に、毎回あたふたしてしまっていたロッテンマイヤーさん。ショートカット機能の気づきを日記漫画にし、有益な情報に注目を集めました。 【便利】アイコ