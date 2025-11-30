この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 【人類がエアコンを発明してなかったら…】夫婦の哲学トークに7万いいね ご紹介するのは、めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。連日続く猛暑の中で、めんみさん夫婦の何気ない