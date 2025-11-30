この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 孫にハマり、バイトを始めた祖父に6万いいね！ ご紹介するのはどん💀(@don_dorei)さんのお父さんのエピソード。たびたび報道される、園の送迎バス内での園児置き去り事故。