銀座という街は一流のためにある。歴史や品格を伴う店はもちろん、全国からこの街で勝負をと職人たちが集ってくる。飲食店においてはきら星のような店が並び、もはや手の届かない存在となった店も多々。近い将来、銀座でそんな名店の仲間入りを果たすであろう『銀座 きた川』にフォーカスした。楽しんでもらいたい。その想いが溢れるコースこぢんまりとしていながらも、白木のカウンターがすがすがしい店内は、いつも若々しい熱気