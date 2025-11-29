主人公・ゆりには知り合って5年のママ友・ともみさんがいます。出産も育児も支え合ってきたものの、ある日とんでもない裏切りを目の当たりにして…！夫と計画を立て、ついにママ友の疑惑を確認する日がやってきました。『ママ友にタンス貯金を盗まれた』第4話をご覧ください。 ママ友のともみさんがタンスからお金を盗むかを確認するために、監視カメラを仕掛けたゆり。果たしてその結果は…？ 監視カメラで確認開始 そ