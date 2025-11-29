アメリカのトランプ大統領は首都・ワシントンで起きた銃撃事件を受けて「第三世界の各国」からの移民の受け入れを恒久的に停止すると表明しました。トランプ大統領は27日自身のSNSで「すべての第三世界からの移民の受け入れを恒久的に停止する」と投稿し、移民の受け入れ政策を見直す考えを明らかにしました。具体的にどの国を指すのかは示していませんが、アフガニスタンなどの途上国を対象とする可能性があります。ワシントンで2