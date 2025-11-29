FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）が28日、クラブ初タイトル獲得の反響を明かした。あす30日の名古屋戦に向けた全体練習後、東京都町田市内のクラブハウスで取材対応した指揮官。22日の天皇杯優勝後、自身へ届いたメールなどのメッセージは2000通を超えたという。青森山田高の監督時代から親交のある指導者や友人たちから祝福を受け「高校サッカーの名将たちも電話やメッセージをくれた。“高体連から出て自分たちの代表として