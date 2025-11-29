インフルエンザの流行が続いています。厚生労働省によると、第47週（11月17日から同月23日まで）のインフルエンザの定点当たりの報告数は51.12人で、前週の1.35倍となっています。【要注意】「えっ…！」これが「インフルエンザ」に感染すると生じる主な症状です！インフルエンザの効果的な予防策として知られているのがワクチン接種ですが、他にタミフルやゾフルーザといったインフルエンザ向けの予防内服薬を服用して感染