性的暴行疑惑を追及されているアンドルー元王子が暴露本を執筆した場合は、何と２５００万ポンド（約５２億円）の報酬が見込まれているという。英紙デーリー・メールが２８日、報じた。有罪判決を受けた小児性愛者、故ジェフリー・エプスタイン元被告との関係と性的暴行疑惑を追及されているアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏ことアンドルー元王子について、各出版社は現在、暴露本の執筆を期待しているという。