ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 年下だと思っていたママ友が年上…若いと思っていたことは失礼？ @ママリ 【ママ友との年齢の話】 今日ママ友とおしゃべりをして年齢の話になりました