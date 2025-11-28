コロワイドグループの株式会社アトムが展開するステーキ宮は、2025年12月1日（月）よりチラシに付いた優待券または公式HP該当ページを提示した人限定で、歳末大感謝祭を実施する。■感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施ステーキ宮は今年で50周年を迎え、様々な新商品やキャンペーンを行ってきた。そのおかげで2025年は600万人（※1）のお客様に来店いただいたことを受け、感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施する。第1弾は