立憲民主党の野田佳彦代表が2025年11月27日にXで、26日に行われた党首討論で、高市早苗首相の「そんなことより」発言を批判した。「立憲民主党は一丸となって、政治の信頼回復を進めます」党首討論では、野田氏が自民党の政党支部の企業団体献金の実態調査の回答を求めた際、高市首相は「支部の数そして実情の調査を行っていますが、それを御党にお示しするという約束であるとは思っていません」としつつ、「そんなことよりも、ぜ