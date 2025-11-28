この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。金銭感覚は、家庭それぞれで異なりますよね。ですが、何度もお金を貸してと要求してくる夫の妹・マイ。前回のお金を返してもらっていないのに「困っているなら貸すべき」と疑問を抱かない夫。さらには、義母まで「どうして貸してくれないの？」とアイコを責めます。これから出産を控えた夫婦ですが、お金の問題は解決するのでしょうか？ ©ママリ