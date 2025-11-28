妹の借金グセに「どうにかできるよな！」→夫の感覚が軽すぎてムリ！ついに大声を出した妻【ママリ】

この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。金銭感覚は、家庭それぞれで異なりますよね。ですが、何度もお金を貸してと要求してくる夫の妹・マイ。前回のお金を返してもらっていないのに「困っているなら貸すべき」と疑問を抱かない夫。さらには、義母まで「どうして貸してくれないの？」とアイコを責めます。これから出産を控えた夫婦ですが、お金の問題は解決するのでしょうか？

義妹の「2万円貸して」からすべては始まった

夫の妹・マイから「2万円貸して」と要求されます。その後も、2万円の返済が済んでいないのに、さらに「5万円貸して」と要求はエスカレート。夫のヨシは、「困っているのだから助けるべき」の一点張りでお金を貸すことに疑問を抱いてない様子。



今後、無事に義妹からお金を返してもらうことはできるのでしょうか？

どうして責められなきゃいけないの？

突然、家に訪ねてきた義妹。前回のお金の返済かと思いきや、「もう10万円貸して」の発言には驚きですね。もうこれ以上は貸せないこと、前回貸したお金を返してほしいことを伝えると、渋々帰って行きました。



ところが、翌日に義母からアイコへ電話で「どうしてお金を渡してあげられないの？」と責められます。価値観が違い過ぎて、アイコはショックを受けます。

あまりにも能天気な夫に、ついにアイコは…

夫のお小遣いをやりくりする条件で、再び義妹へお金を貸すことにしたヨシ・アイコ夫妻。合計で17万円を義妹へ貸したことになります。ですがさらに、「お金を貸してほしい」と繰り返す義妹…。



これから出産を控えているアイコは不安でたまらないのに、ちっとも理解を示さない夫。怒るのも当然ですね。

