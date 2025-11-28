野球スキルコーチの菊池タクト氏推奨…強い打球生み出す“トップハンド”の使い方野球少年少女が抱える打撃の悩みに、「打球が上がらない」「ゴロばかり打ってしまう」といったことが挙げられる。原因の1つに、捕手側の手である「トップハンド」（バットを握った際に上にくる手、右打者なら右手）の使い方がある。米国でコーチングを学び、ソフトバンクでスキルコーチを務める菊池タクトさんが理想的なトップハンドの使い方習得