頑張りすぎないのにおしゃれに見える大人のこなれヘアは、レイヤーの入れ方や毛流れ、質感づくりなど、さりげないディテールで生まれます。今っぽさのポイントを押さえれば、長さや髪質を問わず自然に垢抜けられる可能性大！ 今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にフィットするこなれヘアをご紹介します。 抜け感のある柔らかネオウルフ ウルフ特有のカッコよさをあえて抑えた、柔らかなネオ