人気のキャラクター、パペットスンスンが、今度はラジオパーソナリティに初挑戦。12月6日（土）よりTOKYO FMで新番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』がスタートする。『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎