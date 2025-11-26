鉄道高架化に伴うJRの車両基地移転について11月26日、県議会の委員会で県の担当者が、今ある3つの計画それぞれの事業費を報告しました。徳島市中心部の鉄道高架事業をめぐっては、現在、JR徳島駅北にある車両基地の移転について、県と徳島市それにJR四国による3者協議が続いています。26日の委員会では、県の担当者が、車両基地の移転候補地3か所それぞれの事業費を報告しました。それによりますと、地蔵橋駅南に移転する従来の計