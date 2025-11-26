事件や事故の現場で、指紋や足跡の採取を行う警察の鑑識専門員が自ら考えた技術を発表する会が、11月26日に県警本部で開かれました。県警は科学捜査の技術を高めるため、日ごろから新しい手法や器材の研究開発を行っています。今回の発表会には、県内10の警察署と本部鑑識課からあわせて30点の応募があり、26日は事前の書類審査で選ばれた11の作品が発表されました。参加者は、日差しのもとでは採取しにくい足跡を取りやすくするた