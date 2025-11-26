徳島市は、下水道料金を財政再建や設備修繕などを理由に、2026年4月から一月あたり約500円、率にして17％引き上げる方針です。徳島市によりますと、下水道の基本使用料を381円値上げし1210円とします。また、使用量に応じた1立方メートルあたりの料金も、最大で11円値上げします。これにより、標準的な世帯3人暮らしで月20立方メートル使用する想定では、一月あたりの料金は529円多い3146円となる見込みです。2025年度