JR上野駅の商業施設「エキュート上野」の3階改札内ベーカリー・デリゾーンが2025年11月18日にリニューアルオープンした。「キッズスペース」が新設されるも、名前から想像される規模に反した狭さだとXで波紋を広げている。なぜこの規模とネーミングになったのか。運営会社のJR東日本クロスステーション（東京都渋谷区）に経緯を聞いた。「1人パターゴルフ練習スペースにしか見えん...」JR東日本クロスステーションの発表によると、