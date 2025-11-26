回転ずしチェーン「スシロー」と、カバー（東京都港区）が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属する「さくらみこ」との初コラボキャンペーン後半が11月26日からスタートします。【写真】さくらみこのアクスタがかわいい！缶バッジ＆ピック全コラボアイテムをチェック！後半では、アクリルスタンド（全3種）が1個付属するソフトドリンクセット（1400円〜）が登場します。アクリルスタンドには、12月8〜28日の期