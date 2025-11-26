回転ずしチェーン「スシロー」と、カバー（東京都港区）が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属する「さくらみこ」との初コラボキャンペーン後半が11月26日からスタートします。

【写真】さくらみこのアクスタがかわいい！ 缶バッジ＆ピック 全コラボアイテムをチェック！

後半では、アクリルスタンド（全3種）が1個付属するソフトドリンクセット（1400円〜）が登場します。アクリルスタンドには、12月8〜28日の期間中、何度でも使える5％OFFクーポンが付属します。

コラボキャンペーンでは、限定メニューとしてオリジナルピックがランダムで全6種のうち、1枚付属する「柚子カルビ」「大えび」「大つぶ貝」「うなぎの蒲焼き」（いずれも250円〜、以下、税込み）が販売中。

さらに、缶バッジ全3種のうち、1個付く「天然インド鮪（まぐろ）6貫盛り」（1300円〜）、ランチョンマット＆箸が、ランダムで全3種のうち、1個付く「さくらみこコラボ限定セット6貫」（1700円〜）もラインアップされています。

さくらみこは、YouTubeとXの合計フォロワー数が400万人。電脳桜神社の巫女（みこ）で、アイドルに憧れを抱き、唯一無二のトップエリート巫女アイドルを目指しています。コラボキャンペーンは定番のあいさつ「にゃっはろ〜」にちなんで、「にゃっはろ〜スシろ〜！」というテーマで実施中。

※価格は店舗によって、異なります。